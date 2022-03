Když boj za národ, tak nejlépe na jaře. Jak se obnovovalo české národní uvědomění a proč se ruským jarem ohání i Putin

Národy či státy se prý rodí v boji. Dnešní hrdinský výkon Ukrajinců tomu dává, zdá se, za pravdu. A vypadá to, že i mnozí jindy poklidní Češi, Moravané a Slezané propadli pod jejich vlivem bojové horečce. Jaká je v tomto ohledu naše historická zkušenost? Hodně ji teď hledáme v letech 1968 nebo 1938, ale ona začíná dost možná ještě mnohem dál.

Když před několika dny slavil Putin se svými věrnými na stadionu v Lužnikách výročí připojení Krymu, připomněl pojem ruské jaro. Což je termín, kterým svou okupaci této části Ukrajiny v roce 2014 maskoval. Ruská propaganda tak už tehdy zneužívala odkaz na ukrajinské jaro, jak byl označován Euromajdan na přelomu let 2013 a 2014. A to byl zase vědomý odkaz na arabské jaro probíhající po roce 2010.

Ostatně i my v Česku máme naše „jaro“ – to pražské z roku 1968 propojené s připomínkou „bratrské“ okupace. Jaro se ale jako pojem označující moment probuzení, povstání, naděje a zrodu vrací – někdy jako idea či ideologie, jindy jako propaganda – do evropské a potažmo světové politiky a společnosti nejpozději od poloviny 19. století, minimálně od tzv. jara národů v roce