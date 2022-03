Studio N: A kdo se postará o ukrajinské uprchlíky?

Z Ukrajiny utekly před válkou už skoro čtyři miliony lidí. Unaveni dlouhou cestou a s nejistou budoucností přijíždějí i do Česka, kde je na nástupištích očekávají místní dobrovolníci. Právě ti jsou už víc než měsíc páteří české pomoci běžencům. Kdy se o ně začne starat stát? A co by nejvíc potřebovali? O tom si v podcastu povídáme s redaktorkou Deníku N Adélou Karáskovou Skoupou, která o tématu nejen napsala článek, ale také je jednou z dobrovolnic.