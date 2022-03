Šestnáct let maďarským premiérem. Dostane Orbán další čtyři roky? A proč to tentokrát nemá jisté?

Komentář Pavlíny Janebové: Maďarsko o víkendu čekají klíčové parlamentní volby. Viktor Orbán a Fidesz v nich budou bojovat o čtvrtý vládní mandát v řadě (a pátý celkově). Poprvé od roku 2010 ale v parlamentních volbách čelí spojené opozici – a možnost porážky se zdá docela reálná. Jak vypadá předvolební situace v zemi, jak mohou výsledky nedělního klání ovlivnit maďarskou a evropskou budoucnost a co by to mohlo znamenat pro Česko?