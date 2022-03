Vláda si nezvykle řekla o dvojitou porci nouzového stavu. Podle ústavního právníka je to nevhodné a nebezpečné

Vláda předstoupila před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Kabinet Petra Fialy (ODS) si řekl velmi nezvykle o dalších 58 dní, což je z pohledu českého parlamentarismu bezprecedentní. Kabinet ve svém návrhu poslancům žádost odůvodnil zcela mimořádnou situací spojenou s válkou na Ukrajině.

Do země přišly v posledních týdnech stovky tisíc lidí. Takové počty válečných uprchlíků nejde podle kabinetu zvládnout, pokud nebude fungovat nouzový stav. Tento instrument, který vládě Andreje Babiše pomáhal zvládat covidovou situaci, se stal v Česku téměř sprostým slovem. Spolu s ním totiž byly během minulých let přijaty tvrdé restrikce práv, které měly ochránit populaci před smrtelným virem.

Fialova vláda již při vyhlášení nouzového stavu 3. března, kdy do Česka mířily davy lidí prchajících před válkou, veřejnosti slíbila, že se jí opatření nedotknou. Podobně argumentuje i nyní. „Žádost o prodloužení nouzového stavu o dva měsíce je možná neobvyklá, pro vládu a všechny, policisty, hasiče i hejtmany, kteří v tomto režimu už dva měsíce pracují, je ovšem nezbytná,“ řekl ve Sněmovně vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Garantujeme, že nebudeme zasahovat do běžného života občanů České republiky. To jsme slíbili na začátku, to jsme slíbili při našem vládním vyhlášení nouzového stavu a troufám si říct, že jsme tento slib a tuto úvodní informaci bezezbytku splnili,“ řekl Rakušan.

Podle ústavního právníka Jana Wintra je postup Fialovy vlády nevhodný, nebezpečný a v rozporu s