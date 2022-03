Reportáž z varšavského nádraží: Těch žen se na nic neptejte. Jsou na tom psychicky nejhůř

Wiktoria zpočátku pomáhala ve východopolském městě Lublin, kde žije její rodina. „V Lublinu se všechno začalo dít rychleji a dřív. Velmi rychle jsme se tam museli zorientovat a nějak to zorganizovat. Bylo to v rámci našich možností intenzivní a rychlé. Už v den, kdy válka oficiálně začala, jsem byla na místě a pomáhala jsem. V Lublinu mají práci s dětmi zorganizovanou lépe než tady ve Varšavě. Měli jsme tam i animační programy,“ popisuje Wiktoria s tím, že dnes už všechno dělá automaticky.

Zpočátku ale, stejně jako ostatní kolem ní, prožívala události ve velkém stresu. „Abych se toho stresu a napětí zbavila, začala jsem okamžitě něco dělat. To mě vnitřně uspokojovalo, protože jsem mohla někomu konkrétně pomoci. Ani jeden den mě po probuzení nenapadlo přemýšlet, jestli půjdu, nebo nepůjdu. Bylo to automatické. Vlastně mě to velmi nabíjelo,“ přemýšlí, zatímco se u skautského pultu shromažďují další uprchlíci, kteří nevědí, kde tu noc budou spát.

V nádražní hale jsou hlavně ženy a děti, psi a psí klece, plno tašek svázaných provazem, kufry, balíky. Za celou dobu nezaslechnete smích. Nevidíte dětský úsměv.

Dívám se na dvanáctiletou