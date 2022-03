Prezidentské sympatie pod lupou. Chtějí Češi na Hradě ženu, vojáka nebo boháče?

Příští rok v lednu skončí jedna dlouhá porevoluční éra, kdy se na Pražském hradě střídaly silné politické figury z období revoluce a 90. let. Miloš Zeman po deseti letech ve funkci hlavy státu odejde do politického důchodu a veřejnost si v přímé volbě zvolí jeho nástupce.

Výzkum agentury Ipsos pro Deník N sledoval například to, jak se česká veřejnost kloní k možnosti vůbec první prezidentky. Data ukazují, že kandidátka žena by sama o sobě motivovala u voleb asi čtrnáct procent lidí. Zajímavé jsou hned tři faktory. Tím prvním je, že u voličů čtyř nejsilnějších sněmovních stran nejsou v tomto ohledu výrazné rozdíly v odpovědích. Voliči ANO, ODS, SPD i STAN mají v zásadně podobný postoj.

Výraznější podíl lidí, kteří by svoji podporu spíše dali právě kandidátce ženě, se rekrutuje z řad voličů Pirátů a TOP 09. Nejvyšší podporu má pak mezi pirátskými voliči. „U TOP 09 to může být pochopitelné, neboť mají předsedkyni strany a Poslanecké sněmovny, u Pirátů to zapadá do dlouhodobého programového a hodnotového vymezení,“ popisuje politolog Miloš Gregor. „Ale ani například u voličů SPD nebo hnutí ANO není podíl voličů nijak výrazně odlišný od průměru celé společnosti,“ dodává politolog z brněnské Masarykovy univerzity.

Druhou zajímavostí je fakt, že přes čtyřicet procent populace není