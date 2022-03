Karabach musel Rusy vyděsit. Další fronty by pro Rusko byly smrtící. Otevřelo si je ale v minulosti samo

Obec, o kterou jde, se v arménštině jmenuje Paruch. Ázerbájdžánci, kteří jí říkají Farruch, ji obsadili už minulý týden. Opevnili se i na nedalekém kopci, ze kterého lépe kontrolují okolí. V pátek vedení neuznané Republiky Náhorní Karabach (Arcach) oznámilo, že nepřítel zaútočil na její území drony Bayraktar.

Ty použil už předloni, proslavily se ale až v jiné válce. Staly se jednou z hlavních zbraní Ukrajinců bránících se ruské agresi.

Na Ukrajině Západ tureckým Bayraktarům spolehlivě likvidujícím tanky okupantů tleská. V Karabachu se na ně dívá s velkými rozpaky. I to symbolizuje komplikovanost současných mezinárodních vztahů, vznik nových spojenectví i nepřátelství a zmatek v hlavách ruských generálů, kteří zkrátka nevědí, kam dřív skočit, kdo je nepřítel a kdo je ochoten v těžké chvíli pro Rusko, za kterou si může samo, vrazit mu kudlu do zad.

Nakonec obsazení karabašské vesnice i kopce potvrdil jak Jerevan, tak Baku, jedni hovoří o agresi, druzí o přeskupování. Arméni dokonce hlásí několik mrtvých na obou stranách, Rusové ale do konfliktu nijak nezasáhli a vesnici nechali Ázerům obsadit bez boje.

A to je problém. Obec totiž leží v oblasti, kterou kontrolují ruští mírotvorci a ti zodpovídají za to, aby se k sobě obě znepřátelené strany nedostaly a aby se fronta ustanovená po uzavření příměří 9. listopadu 2020 nepohnula ani o píď.

Rusové mají teď ale jiné starosti jinde. A tak arménské ministerstvo zahraničí mohlo pouze vydat prohlášení, ve kterém se praví: „Očekáváme od ruských mírotvorců, že přijmou kroky vedoucí k okamžitému odchodu ázerbájdžánských ozbrojených jednotek, které vstoupily do zóny, za niž zodpovídá ruský mírový kontingent.“

Z Moskvy poté zazněl směrem k Baku varovný hlas. Směřoval ale nejen do Baku, ale i do Jerevanu a velmi neurčitě obě strany vyzval k tomu, aby dodržovaly mírové dohody.

❗️Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне. 🔗 https://t.co/LHlDuVBKv0 pic.twitter.com/Xk76xLGJzS — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 26, 2022

Ruští mírotvorci do konfliktu nezasáhli, Moskva zůstala u prohlášení a výzvy ke klidu zbraní. Zdroj: MID_Rf, Twitter

V Baku přišli s tvrzením, že Arméni jsou zbytečně hysteričtí, nikde nikdo nic neobsazuje, ázerbájdžánská vojska se přece pouze takticky přeskupují. A Rusové jim v tom nijak nebrání.

Z celé epizody je jasné, že v Moskvě teď nemají na mírovou misi čas, neboť všechny volné vojenské síly posílají na Ukrajinu.

Eskalace konfliktu o Karabach začala už 8. března. Tehdy vybuchl plynovod, který přivádí plyn z Arménie do Karabachu. Tisíce lidí zůstaly bez tepla. Plynovod byl poškozen v části, která prochází územím kontrolovaném Ázerbajdžánci. Stejný den začaly první přestřelky mezi vojáky obou znepřátelených stran. Arméni tvrdí, že ázerbajdžánská strana zabudovala do plynovodu ventil, kterým nyní vypíná Arménům plyn podle vlastního uvážení. Rusko tuto událost nekomentuje ani do ní nezasahuje. Zamrzlý konflikt o Náhorní Karabach doutnající z konce 90. let dnes nikoho příliš nezajímá. A i novinářská pozornost je upřena na Ukrajinu a nezávislých zdrojů je v Karabachu nyní jen velmi málo. Přečtěte si také Arménie hledá viníky prohrané války

Arménské ministerstvo zahraničí dnes prohlásilo, že ázerbájdžánští vojáci dodnes operují v zóně, kde mohou být podle dohod jen ruští mírotvorci.

Jerevan na Moskvě požaduje, aby zavedla pořádek. „Očekáváme, že mírový kontingent Ruské federace v Náhorním Karabachu přijme konkrétní opatření vedoucí k odchodu ozbrojených sil Ázerbájdžánu,“ píše jerevanská diplomacie, a dokonce požaduje, aby bylo provedeno vyšetřování činnosti ruských mírotvorců, kteří nezasáhli, když zasáhnout podle Arménů měli.

Ruské ministerstvo obrany sice uznalo, že Baku dohody porušuje, ale to je zatím vše. Vstoupit do ozbrojeného konfliktu v Zakavkazsku Moskva nyní patrně nechce.

Když se 26. března Bezpečnostní rada neuznaného Náhorního Karabachu obrátila na ruské ministerstvo obrany s žádostí, aby navýšilo počty mírotvorců v oblasti, bylo jasné, že se to Rusům nyní vůbec nehodí. „Tuhle otázku je třeba položit našim vojákům,“ vyhnul se přímé odpovědi mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který v otázce války na Ukrajině za armádu mluvit neváhá.

Některá prokremelská média už dokonce obvinila hlavního spojence Ázerbájdžánu Turecko, že schválně otevírá v Karabachu druhou frontu a snaží se tak pomoci nejen sobě, ale i Ukrajině. Ostatně, Ankara posílá ony drony Bayraktar na obě fronty, kde jsou hrozbou pro ruské tanky.

„Navíc je Turecko členem NATO,“ zdůrazňuje nacionalistický ruský televizní kanál Carygrad a připomíná, že Rusko bojuje nejen s Ukrajinou, ale celým Západem. „Teď opravdu není dobrý čas na menší lokální konflikty,“ konstatuje televize.

Proto je z Karabachu Moskva nyní velmi nervózní. Od podzimu 2020 se nic podobného na karabašské frontě nestalo. Přestřelky, z nichž jedna strana obviňovala druhou, byly časté. Ale že by Ázerbájdžán přes přítomnost ruských mírových jednotek v Karabachu vyrazil do protiútoku, je novinka.

I když je Karabach od nejbližšího velkého ruského města Vladikavkazu vzdálen bezmála 600 kilometrů, klid na této frontě, kde jsou ruští vojáci přítomni, je pro Moskvu nyní stěžejní.

I ázerbajdžánský server Turan zveřejnil video, na kterém ázerbájdžánští vojáci budují přístupovou cestu ke strategickému kopci. Zdroj: Turan.az

Další problém: Afghánistán

Stejně tak Rusko teď nepotřebuje žádné ozbrojené střety na tádžicko-afghánské hranici, kterou ruští pohraničníci, přestože nejde o ruskou hranici, střeží, ani na gruzínských územích Abcházie a Jižní Osetie, které ruská armáda okupuje. Natož v moldavském Podněstří, kde místní ruská „mírová“ jednotka udržuje sovětský skanzen a zároveň čeká na příležitost zapojit se do obsazování Ukrajiny.

Naopak v Kyjevě by otevření druhých front přivítali. Zatím největší naděje vkládají Ukrajinci právě do Karabachu. V Gruzii, kterou poněkud odvážnou prosbou o otevření druhé fronty oslovili přímo, nepochodili.

Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Alexej Danilov totiž prohlásil, že pokud by Gruzie a Moldavsko zahájily vojenské operace s cílem získat od Rusů zpět svá okupovaná území Jižní Osetii, Abcházii a Podněstří, válka o Ukrajinu by byla rozhodnuta. Rusko si nemůže dovolit oslabit své okupační kontingenty v bývalých sovětských republikách a stáhnout je na Ukrajinu. Válku na vícero frontách, které si v minulosti samo ve snaze rozšířit svůj vojenský a politický vliv na bývalé sovětské satelity vytvořilo, by podle řady expertů, a to i ruských, nezvládlo, a právem má z takového vývoje situace hrůzu.

Jenže ani Tbilisi, ani Kišiněv využít situace nechtějí. „Tohle vůbec není v zájmu Gruzie,“ deklaroval poslanec gruzínského parlamentu Michail Serdžveladze. Gruzie se dokonce ani nepřipojila k protiruským sankcím a neuzavřela své území pro ruské občany. Ač částečně okupována Ruskem, nestala se spojencem Ukrajiny.

A tak se Rusko odhodlalo k poněkud riskantnímu kroku. V ruskojazyčných sociálních sítích se už objevily videa, na kterých vojska dislokovaná v Jižní Osetii a Abcházii míří směrem na západ. Potvrdil to ruský investigativní server Insider i americký list Washington Post, který se odvolává na zdroje v Pentagonu.

Přesný počet vojáků a techniky, kterou Rusové stahují z Kavkazu, ale znám není. Na ukrajinskou frontu se zřejmě dostávají jednotky ruské armády přes Krymský most a okupovaný poloostrov Krym a zapojují se do bojů na jihu Ukrajiny.

Válka o Karabach trvá už od 80. a 90. let minulého století. Znovu vypukla v září 2020.

Ázerbájdžán v tomto kole dosáhl značných územních zisků. Arménie byla nucena uzavřít nepříliš výhodné příměří, jehož garantem se stalo Rusko.

Rusko má v Arménii vojenskou základnu. Ta byla do okupace části Gruzie jedinou v Zakavkazsku.

Nyní mají Rusové dislokované vojenské jednotky i v okupované gruzínské Jižní Osetii, především 4. gardovou divizi pozemních vojsk. V okupované gruzínské Abcházii je 7. vojenská základna.

Ruská média hlásí i rostoucí napětí z tádžicko-afghánské hranice, kterou rovněž střeží ruští pohraničníci a vojáci z 201. divize dislokované v Tádžikistánu.

V ruskojazyčných sociálních sítích se dnes rozšířily informace údajně pocházející z tajné zprávy Služby vnější rozvědky, že islamisté mohou na části afghánsko-tádžické hranice v oblasti Horního Badachšánu vyprovokovat konflikt.

Informace ovšem nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Přesto i tuto možnou druhou frontu sledují z Kyjeva s určitými nadějemi.

Stručně: V Karabachu se vyostřila situace a ruští mírotvorci nezasáhli

Ukrajina neuspěla s prosbou, aby Gruzie a Moldavsko otevřely druhou frontu

Rusové stahují vojska z Jižní Osetie a Abcházie, aby je poslali na Ukrajinu

Napětí roste i na tádžicko-afghánské hranici