Azov a Mariupol. Příběh nejznámější ukrajinské jednotky a temné důvody, proč zemřelo jedno město

Mariupol je základnou pluku Azov. Nejznámější ukrajinské bojové jednotky, která je pro Kreml ústředním motivem, kdykoliv ruská propaganda hovoří o „denacifikaci Ukrajiny“.

Nabízí se otázka, zda by denacifikaci nepotřeboval šéf ruské žoldnéřské skupiny Wagnerovci Dmitrij Valerijevič Utkin, exdůstojník, který má vytetované (jak popisuje například Economist) esesácké insignie či říšskou orlici. Poukazů na spojení ruských žoldnéřů a krajní pravice existuje víc (například zpráva z Libye, podle níž tam dali své sympatie k nacismu jasně najevo).

Jinými slovy: Putinovu „denacifikaci“ Ukrajiny paradoxně provádějí lidé, kteří dost možná sami skrytě hajlují a sní o bílé síle.

Jenže Západ vazbu ruských žoldnéřů na neonacistickou symboliku příliš netematizuje, tak se o tom moc nemluví.

O Azovu je řeč i proto, že je jednou z hlavních sil bránících původně čtyřsettisícový Mariupol na azovském pobřeží. Think tank Institute for the Study of War odhaduje, že současné tři kapsy ukrajinského odporu vydrží už jen několik dní.

Historik David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se na dějiny Ukrajiny i tamního nacionalismu zaměřuje, upozorňuje, že všechny debaty o Azovu musejí připomínat i podstatu války na Ukrajině.

„Spíše než domnělým nacistickým ledvím ukrajinské patriotické scény v poli bychom se měli zabývat