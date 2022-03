Žila jsem v bublině, ale Putin mi ji vzal. Teď pomáhám Ukrajincům bojovat proti dezinformacím

Finská spisovatelka Jessikka Aro několik let intenzivně varovala před mocenskou hrozbou Vladimira Putina. O jeho snaze ovládnout svět šířením dezinformací napsala knihu Putinovi trollové, kterou vydalo vydavatelství N Media, jemuž patří i Deník N.

Když jsme spolu s finskou novinářkou a spisovatelkou Jessikkou Aro mluvily naposledy, bylo to těsně po českém vydání její slavné knihy Putinovi trollové. Útoky ruských dezinformátorů na ni tehdy byly tak intenzivní, že nesměla ani odhalit, kde se zrovna nachází, a na veřejná místa mohla chodit jen s ochrankou. Tentokrát bylo ale všechno jinak.

V rozhovoru mluvíme o tom, co je Putinova nejsilnější zbraň,

jak poznat dezinformace, které šíří,

co by měl Západ udělat, aby Putina porazil,

co dělají trollové po odříznutí od peněz.

Řekla jste mi otevřeně, že jste v Helsinkách. Jak to, že už o tom můžete mluvit? Co se změnilo?

Narodilo se mi dítě a na čas jsem se ze všeho stáhla. Žila jsem si v bublině, nečetla moc zprávy, abych se nestresovala, dění ve světě jsem vnímala jen letmo. Jenže Putin mi to vzal. Pozorovala jsem, jak stupňuje tlak a blíží se s vojsky, a bylo zřejmé, že se něco stane.

Věděla jste o válce díky sledování trollů dřív, nebo to i pro vás byl šok?

Věděla jsem, že to bude zlé, a bála jsem se o Ukrajinu. Z toho, jak posouval armádu, to vypadalo, že ji obklíčí ze všech stran. Nakonec to udělal, ale v menším, a obklíčil města.

Co teď dělají trollové, jaké dezinformace šíří?

Největším trollem je teď sám Vladimir Putin. Používá velmi účinné a vysoce kapacitní informační zbraně tím, že dává