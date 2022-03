Česko pošle další zbraně Ukrajině, o přerozdělování uprchlíků žádat nebudeme, oznámil premiér Fiala

Česko bude dál vyzbrojovat Ukrajinu, řekl premiér Petr Fiala (ODS). „Musíme dodávat to, s čím ukrajinští vojáci umí pracovat, co znají, co je na místě opravitelné,“ prohlásil v Otázkách Václava Moravce. O přerozdělování ukrajinských uprchlíků ale česká vláda žádat nebude, podle Fialy je to nehumánní.