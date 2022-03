Obrovská neviditelná síla. Náš lék snad brzo pomůže stovkám tisíc mužů s rakovinou prostaty, říká česká vědkyně

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jak lék funguje a komu zatím pomáhá.

Kdy se začne používat místo chemoterapie.

Jakou naději mají čeští pacienti.

Jak prvnímu pacientovi po pár týdnech mizely metastázy z celého těla.

Jaké má Martina Benešová plány s penězi z patentu.

Kterým dalším formám rakoviny se vědkyně věnuje.

Váš příběh a příběh vaší PSMA-617 už s vámi nadšeně a fascinovaně sleduji průběžně dobrých sedm let, takže vím, že na verdikt FDA jste čekali dlouhé měsíce. Ve čtvrtek ráno jste dostala zprávu, že FDA lék schválila jako bezpečný a účinný proti progresivní, metastazující a odolné rakovině prostaty. Půjčím si od kolegů sportovních novinářů otázku na začátek: Jaký to byl pocit?

Vstávala jsem ten den hodně brzo ráno, vyrážela jsem na cestu do Essenu, jela jsem navštívit univerzitní kliniku, která PSMA prakticky používá. Bylo pět ráno. Zapnula jsem telefon a vidím to!

O chvíli později začaly pípat zprávy, e-maily a žádosti o interview. Ale pořád mi to nedocházelo. A vlastně mi to pořádně nedochází ještě ani teď. Přestože jsem byla v Essenu na klinice, kde spousta pacientů „617“ dostává, a lékaři mi říkali, jak skvělé má výsledky. Je to úžasné, ale musím to ještě vstřebat.

Jak vůbec přišlo radiofarmakum Pluvicto ke svému jménu?

Popravdě, ještě se mi nepovedlo to zjistit (licenci na lék vlastní farmaceutický gigant Novartis, pozn. red.). Ale dedukuju, že jde o akronym. P je buď Prostate, nebo PSMA, Lu je lutecium, radionuklid, který je součástí terapeutika, a Victo je Victory. Vítězství.

A jak napsala na Facebooku moje kamarádka Saša, Pluvicto zní jako název vesmírné lodi. A my jsme obě fanynky Vetřelce, takže kdyby se točil další díl, nezlobila bych se, kdyby se takto jmenovala vesmírná loď Ripleyové. Jinak já tomu pořád říkám jen „617“.

Do této chvíle dostaly PSMA-617 tisíce pacientů v klinických studiích, ale teď to začne ve velkém…

V klinice šlo o dva až tři tisíce pacientů. V rámci Heilversuch (speciální režim pro podání experimentálního léku pacientům poté, co ostatní léčba selhala a oni jsou v terminální fázi nemoci, pozn. red.) se můžeme bavit o desítce tisíc pacientů, po schválení FDA se budeme moct bavit už o desítkách tisíc pacientů jen v USA. Navíc zatím vše nasvědčuje tomu, že lék by měl být hrazený ze zdravotního pojištění.

A jakmile „617“ schválí evropská léková agentura EMA a další agentury (do konce roku by to měla být i Velká Británie a Kanada) a poté co se – jak doufám – schválí použití léku v časnějších fázích léčby, budeme snad i na stovkách tisíc pacientů, protože je to jedna z nejrozšířenějších rakovin u mužů.

Čtenáře v Česku samozřejmě bude nejvíc zajímat, kdy bude terapie dostupná pro české nemocné. Dosud mohli zkusit štěstí v klinických studiích přes německé centrum pro výzkum rakoviny, ale bylo to velmi omezené a jen pro přísně definované skupiny pacientů. A teď?

EMA by to měla schválit do konce roku. Ale mám úplnou novinku. Nedávno jsem byla v Praze a