Ukrajinské děti bez rodičů končí i v ústavech. S využitím pěstounů stát váhá

O většinu ukrajinských dětí, které v posledních týdnech přišly do Česka bez rodičů, se starají jejich příbuzní nebo rodinní známí. Je tu ale už pár desítek dětí, které tu nikoho blízkého nemají. Některé z nich jsou umístěné v ústavní péči. A není vyloučeno, že stejně jako při předchozí migrační krizi budou umisťováni i do výchovných ústavů, takzvaných pasťáků. Stát by přitom mohl využít i jiné formy pomoci, například sto dvacet pěstounů, kteří se sami nabídli.