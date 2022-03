V roce 2020 Igora Tuleyu kontroverzní Kárné kolegium zbavilo soudcovské imunity a zakázalo mu vykonávat práci soudce.

Minulý týden ho polský soud práce do funkce vrátil. Novinku se Igor Tuleya dozvěděl v Praze, kde se zúčastnil premiéry dokumentu Soudci pod tlakem režiséra Kacpera Lisowského, který zavádění justiční reformy v Polsku sledoval poslední dva roky s kamerou.

V rozhovoru s Deníkem N Tuleya popsal současnou situaci polských soudců, kteří se rozhodli vystupovat kriticky vůči vládní reformě, ale i to, jak válka na Ukrajině mění přístup vlády k Evropské unii.

Na co se v rozhovoru také ptáme? Jak válka na Ukrajině ovlivňuje boj za nezávislost polské justice a jak proměnila vystupování polské vlády vůči EU?

Proč justiční reforma podle soudce posouvá Polsko k autoritářskému státu?

Co dělá soudce, který má zakázaný vstup do soudní síně?

Jestli je potřeba provést „dekomunizaci“ polských soudů.

Když jste po premiéře filmu Soudci pod tlakem, který tento týden uvedl festival Jeden svět v pražském kině Lucerna, předstoupil před diváky, následoval několikaminutový potlesk ve stoje. Překvapila vás jejich reakce?

Musím říct, že to pro mě bylo pozitivní překvapení. Vždy když film prezentujeme zahraničním divákům, nevíme, jestli mu porozumějí. Díky reakci českých diváků nám bylo jasné, že naše sdělení z filmu pochopili.

Problematika právního státu není snadné téma, i pro řadu Poláků je to příliš komplikované.

Ve filmu se divákům naskytne neobvyklý pohled do soukromí soudců: vidíme vaše privátní životy, domovy, rodiny. V Čechách nejsme zvyklí vídat soudce bez taláru a mimo soudní síň. Proč je důležité, aby diváci viděli do vašeho soukromí?

V Polsku se objevuje nový model takzvaného občanského soudce. Je to soudce, který vychází ven ze soudní budovy a vede dialog s lidmi. Nepoučuje a nedívá se na lidi shora. Jde o snahu dozvědět se od ostatních lidí, jak oni vnímají právo v Polsku a co by na soudech změnili.

Zároveň tak reagujeme na kritiku vlády, která nás prezentuje jako bohatou společenskou vrstvu a snaží se nás postavit proti běžné populaci. My ale jsme obyčejní lidé a vedeme obyčejné životy. Nemáme co skrývat.

Soudci v Polsku navíc musejí