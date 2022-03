Mohou Putina položit přísné ekonomické sankce?

Komentář Ivana Mikloše: Dokud je Putin u moci, mír na Ukrajině je v nedohlednu. Pro rychlejší ukončení ruské agrese tedy musí celý civilizovaný svět co nejvíc pomáhat Ukrajině (vojensky, finančně, humanitárně) a zároveň co nejvíc sankcionovat a oslabit Rusko.

V této souvislosti logicky vyvstávají otázky a často pochybnosti o skutečné účinnosti těchto sankcí, a objevují se dokonce i teze o jejich kontraproduktivnosti. Proti sankcím nebo proti rychlému zpřísňování sankcí se používají různé argumenty, které ale podle mého názoru skutečnými argumenty nejsou a neobstojí hlavně v konfrontaci se zásadní otázkou, která zní následovně: Co jiného kromě co nejpřísnějších sankcí vůči Rusku a co nejsilnější pomoci Ukrajině má civilizovaný svět k dispozici, aby zastavil vojenskou agresi Putinova Ruska proti Ukrajině?

Ještě předtím, než se dostaneme k efektivnosti sankcí (tedy k jejich nákladům a výnosům) jak pro sankciované Rusko, tak i pro sankce uvalující země, si ale řekněme, že ve válce na Ukrajině nejde jen o peníze, a dokonce o ně vůbec nejde v první řadě.

Jde především o budoucnost lidské civilizace. Zda se znovu vrátíme k zákonům džungle, kdy budou silnější rozhodovat o osudu slabších. Zda bude možné beztrestně měnit hranice zemí silou, zabíjet nevinné lidi včetně dětí, bombardovat obytné domy, nemocnice a školy. Nejde jen o životy nevinných lidí na Ukrajině, ale i o svobodu, nezávislost, územní celistvost a o životy lidí v dalších zemích včetně té naší.

Absenci jiných metod k zastavení ruské agrese a neakceptovatelnost precedentu její úspěšnosti bychom měli mít na paměti vždy, když budeme uvažovat, jestli diskutovat o tom, zda a jaké sankce máme a můžeme uplatnit vůči Putinovu režimu a Putinovu Rusku.

Náklady a výsledky

Teď mohu přejít k ekonomické stránce věci a