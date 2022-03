Pravděpodobnost stagflace se prudce zvýšila, varuje profesor ekonomie

Významný slovenský ekonom Ľuboš Pástor říká, že ruská invaze prudce zvýšila pravděpodobnost stagflace v Evropě i ve světě. Hospodářský růst se zpomalí, inflace byla vysoká už před ruskou invazí a bude ještě vyšší. Téma drahých energií a potravin tady bude nadlouho. Bude to záviset na tom, jak dlouho bude trvat válka.

„Myslím si, že přijde řada i na vlády, aby se zamyslely nad fiskálními balíčky, které by kompenzovaly tento stav domácnostem nejvíce postiženým prudkým nárůstem cen,“ říká.

Pástor nepředpokládá, že by Evropská centrální banka (ECB) v nejbližších měsících zvýšila úroky. Je dost možné, že k jejich prvnímu navýšení přistoupí do konce tohoto roku, ale není to věc nejbližších týdnů.

Za jednu z nejzávažnějších otázek v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou považuje to, jakou cestu si zvolí čínští představitelé. Myslí si, že budou čekat, jak se situace vyvine, protože chtějí být na straně vítězů.

Pástor je členem Bankovní rady Národní banky Slovenska (NBS). Rozhovor poskytl z Chicaga, kde na tamější prestižní univerzitě působí jako profesor a je kolegou i mnohých nobelistů.

Jak vnímá válku na Ukrajině americká veřejnost? Bere to spíše jako regionální konflikt v Evropě, nebo jako globální hrozbu?

Spojené státy berou tento konflikt vážně. Staví se k němu velmi podobně jako západní Evropa. Na různých akcích tady vidíte ukrajinské vlajky, lidé se vyjadřují jednoznačně ve prospěch Ukrajiny. Ruskou vlajku jsem za poslední tři týdny nikde neviděl. Celý Západ ruskou invazi odsoudil, bohužel se to nedá říct o celém světě. Rezoluci OSN proti Rusku sice podpořilo 141 zemí, ale těch 40 zemí, které se buď zdržely, nebo hlasovaly proti, má více než polovinu obyvatel naší planety. Největší asijské země jako Čína, Indie, Pákistán nebo Bangladéš se zdržely hlasování.

Jsou proruské sankce dostatečné? Postihují podle vás nejen běžné lidi, ale i vlivné Rusy?

