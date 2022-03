Získali jsme utajované posudky Lesů ČR k otázce Babišova střetu zájmů. V jednom se oslovení právníci shodli

Státní podnik Lesy ČR, od kterého Babišova společnost Uniles pravidelně získává významné zakázky, si dříve nechal zpracovat hned tři právní stanoviska od renomovaných advokátních kanceláří, aby se dozvěděl, zda může firmě tehdejšího premiéra přiřknout další tendry. Až dosud závěry právníků tajil, odmítl je poskytnout i na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Poté co Andrej Babiš (ANO) v čele vlády skončil a jeho firma uzavřela se státním podnikem klíčovou smlouvu, Lesy ČR dokumenty Deníku N nakonec poskytly.

Dodavatele lesnických zakázek v hodnotě přes pět miliard korun vybíraly na podzim loňského roku. Podnik to tak dělá každých pět let, tentokrát se ale dostal do ošemetné situace kvůli auditu Evropské komise o střetu zájmů tehdejšího premiéra Babiše.

Právě jeho firma Uniles totiž opakovaně získává významnou část těchto zakázek a jen za období od roku 2017 proplatil státní podnik Babišově společnosti 1,7 miliardy korun. I naposledy se firma o objemné státní zakázky ucházela, jenže už zatížena auditní zprávou, která uvedla, že Babiš měl na svěřenské fondy, kam převedl své společnosti, „přímý i nepřímý rozhodující vliv“ a byl tak ve střetu zájmů.

Lesy ČR si proto nechaly za 770 tisíc korun (bez DPH) zpracovat hned tři posudky (a navíc ještě jeden dodatek) od advokátních kanceláří Havel & Partners, Císař, Češka, Smutný a KŠD Legal, aby měly jasno, zda mohou i přesto zakázky Unilesu zadat, či nikoliv.

Všechny tři posudky, které má Deník N k dispozici, se v jednom shodují – podle právníků