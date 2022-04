Krymské Tatary Rusko pronásleduje už od anexe, upozorňuje organizátor jejich evakuace do Česka

„Jsou to lidé, kteří nejenže musejí před ruskou mocí utíkat podruhé za posledních několik let, ale jsou také ve dvojím ohrožení: jednak ruskými bombami a raketami, ale i tím, že pokud by se dostali do rukou ruské okupační moci, hrozí jim represe,“ říká Milan Štefanec z Nesehnutí.

V posledních dvou týdnech se neziskové organizaci podařilo z Ukrajiny do Česka vypravit dva autobusy se zhruba padesáti ženami, dětmi a starými lidmi. Další přijeli v menších skupinách. Na evakuaci se podíleli jak soukromí sponzoři, tak také například Dopravní podnik města Brna, jenž zdarma poskytl k převozu jeden z autobusů i s řidiči.

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jak se skupina několika desítek krymských Tatarů dostala do Česka.

Proč jsou tito lidé po okupaci Ukrajiny Ruskem v dvojnásobném ohrožení.

Proč krymští Tataři utíkali z Krymu už po anexi Ruskem v roce 2014.

Proč jste se rozhodli zorganizovat evakuaci zrovna krymských Tatarů?

Protože patří mezi skupiny, které jsou ohrožené válečným konfliktem dvojnásobně. Jednak na ně dopadá stejné ohrožení jako na ostatní, to znamená, že mohou být obětí bomb a raket. Ale větší nebezpečí je v tom, že Tataři jsou skupina, která je dlouhodobě pronásledovaná, především na území obsazeném Ruskem, tedy na Krymu.

Velká část politických vězňů na Krymu jsou Tataři. Perzekuce jsou často na etnickém základě, namířené proti místním Ukrajincům a Tatarům. Takže si myslíme, že v případě, že by Rusko obsadilo další území, krymští Tataři by jako věční rebelové byli