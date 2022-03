Nejistota Orbánovi pomáhá, vazba na Putina škodí. Volby budou těsné, říká maďarský šéfredaktor

Válka na Ukrajině silně rezonuje v kampani před důležitými parlamentními volbami v Maďarsku. Konají se první dubnovou neděli a šest opozičních stran, které se spojily do volebního bloku, má po mnoha letech šanci porazit vládní Fidesz premiéra Viktora Orbána. Komu situace ve volbách pomůže, není předem jasné, řekl Deníku N Tamás Bodoky, šéfredaktor nezávislého investigativního portálu Atlatszo. Orbána podle něj mohou poškodit silné vazby na Putina, opozice ale zase čelí nepodloženému obviňování, že chce zemi zatáhnout do války.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Je ruská agrese proti Ukrajině pro Viktora Orbána před volbami problém, nebo naopak výhoda?

Jaké pozice k válce zaujali Orbán a jeho vyzyvatelé?

Jak o válce informují média, která Orbán kontroluje?

Jak změnila válka na Ukrajině volební kampaň v Maďarsku?

Válka se stala předvolebním tématem. Vláda zdůrazňuje potřebu míru a nezaplétání se do konfliktu. Říká, že to není naše válka, že se do ní nesmíme plést a musíme zůstat mimo. Opozici obviňuje, že válku podporuje a snaží se do ní zapojit.

Péter Márki-Zay (volební lídr sjednocené opozice, pozn. red.) v jednu chvíli řekl, že pokud se NATO do války zapojí, měli bychom se zapojit také, a vláda to překroutila tak, že je pro válku a chce se jí účastnit. Nic takového ale samozřejmě neřekl.

Je válka tématem číslo jedna, nebo jen jedním z témat?

Je to nejdůležitější téma, protože vláda ho používá například i v kontextu s cenami energií. Tvrdí, že pokud se zapojíme do války, bude to znamenat konec