Matka chtěla Mášu zachránit, granát jim utrhl nohu oběma: východ Ukrajiny ve fotografiích Ivy Zímové

Odhady jsou to jen přibližné. V pohybu je teď celá Ukrajina. Někdo už o střechu nad hlavou přišel, jinému ruská raketa jen poškodila střechu a dala tak první výstrahu: příště může být hůř.

Podle OSN odešlo kvůli nové ruské invazi z Ukrajiny do zahraničí už 3 626 000 lidí. Nejvíc běženců ale stále zůstává doma – přesněji ve vlasti; až čtvrtina obyvatelstva musela opustit své domovy a snaží se najít alespoň relativně bezpečné místo uvnitř hranic své země. U příbuzných, známých, cizích lidí. Nebo v metru.

Charkov má štěstí v neštěstí. Má metro. Navíc druhé nejdelší na Ukrajině (kromě Kyjeva a Charkova je metro ještě v Dnipru; v Krivém Rogu je částečně podzemní tramvaj). Když ho v roce 1975, v době studené války, slavnostně otevírali, mysleli na to, že ne vždy musí sloužit jen k přepravě osob. Dnes jsou obyvatelé druhého největšího města Ukrajiny za tuhle prozíravost předkům vděční.

V první dny války, kdy na Charkov dopadala jedna ruská bomba za druhou, se do některých z celkových třiceti stanic nastěhovalo na pět tisíc lidí. Postupně mnozí z nich pochopili, že tahle válka za pár dnů neskončí. A v podzemí už zůstává jen několik set těch, kteří na cestu do bezpečnější části země nebo do zahraničí nemají sílu, odvahu nebo fyzickou kondici. Mezi těmi, kdo obývají nepříliš útulné prostory charkovského metra, je i