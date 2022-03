První měsíc války na českém Facebooku: od „jedeme pomáhat“ po „nic jim neposílat“

Česko se do války nepřímo zapojilo, Ukrajině dodává zbraně a humanitární pomoc, vláda také investuje velké diplomatické úsilí do podpory napadeného státu. Konflikt několik stovek kilometrů od našich hranic ale má i přímé, konkrétní dopady. Do země přišlo již zhruba 300 tisíc lidí prchajících před válkou. Ta navíc prohlubuje ekonomické problémy, které již v postcovidové Evropě rozhodně nebyly zanedbatelné.

Nová situace je výzvou pro celou zemi. Řada lidí v Česku prokázala obrovskou míru solidarity. A to nejen na úplném začátku války, kdy byl pohled na prchající lidi šokem. Snaha povzbudit obránce a apelovat na poskytování pomoci, zapojení se nebo symbolické vyjádření sounáležitosti byly v prvním týdnu ruského útoku na českém Facebooku velmi patrné.

Data ukazují, že mezi desítku nejsdílenějších příspěvků na této sociální síti pronikly v drtivé většině právě statusy, které byly nakloněny Ukrajině. „Situace je natolik vážná, že jsem nevydržel sedět doma. Půjčili jsme si se ženou dodávku a jedeme na hranice pomoct lidem, kteří utíkají před Putinovým peklem,“ popisuje zpěvák David Koller u krátkého videa, které vyvěsil dva dny po začátku agrese.

Kollerovo dvacetivteřinové video, které zhlédlo přes 850 tisíc lidí, se stalo na začátku války druhým nejsdílenějším příspěvkem na českém Facebooku. Právě statusy, které vyzývaly k osobní angažovanosti, odmítaly ruskou agresi, fandily Ukrajině nebo o událostech neutrálně informovaly, byly zkraje konfliktu těmi nejvíce úspěšnými.

Mezi desítku nejsdílenějších příspěvků v prvním týdnu bojů pronikl také apel marketéra Jakuba Horáka na zaplavení ruských podniků falešnými recenzemi přes Google, kde by lidé psali, jaká je skutečná situace na frontě. Přes 5500 sdílení dosáhl i příspěvek o tom, že fanoušci fotbalové Slavie před zápasem skandovali „Ukrajina! Ukrajina!“.

„Naši občané“

Veskrze pozitivní vnímání se ale velmi záhy začalo proměňovat. Již ve druhém týdnu války se mezi desítku nejvíce sdílených příspěvků prosadilo