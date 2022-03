Schwarzenberg: Svět přišel o statečnou a moudrou ženu. Měl jsem ji hrozně rád

Madeleine Albrightová se podle Karla Schwarzenberga nikdy nepřestala zajímat o dění v rodné zemi a udržela si k ní i po desítkách let v USA srdečný vztah. „Pro mě je obrovská ztráta, že zemřela,“ řekl Deníku N bývalý ministr zahraničí.

Kdo pro vás byla Madeleine Albrightová?

Je to strašná ztráta, pro mě to byla velká přítelkyně. Seznámili jsme se hned na začátku v únoru 1990, když jsme s Václavem Havlem přijeli do Ameriky. Ona nás pozvala k sobě a od té doby jsme se začali přátelit. Opravdu jsme se