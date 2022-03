Jen málokdo věděl, proč už Albrightová k válce mlčí. Jak USA reagují na smrt pražské rodačky

Mezi těmi, kdo o jejím zhoršujícím se zdraví věděli, byl i Bill Clinton. Zůstali si blízcí i poté, co on přestal být americkým prezidentem a ona jeho ministryní zahraničí.

Pro její život byl totiž stěžejní: to on ji učinil ve své době nejmocnější ženou světa, když si ji v roce 1997 vybral do čela americké diplomacie. Žádný jiný americký prezident si do té doby na tento post netroufl vybrat ženu, a ona se tak tehdy stala nejvýše postavenou ženou v nejsilnější zemi na světě.

„Je nám s Hillary odchodu Madeleine Albrightové hluboce líto. Byla jednou z nejlepších ministryň zahraničí, výjimečnou velvyslankyní OSN, brilantní profesorkou a mimořádnou lidskou bytostí,“ vzkázal Clinton v dlouhém vyjádření nedlouho poté, co