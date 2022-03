Co jsme se po měsíci války dozvěděli o sobě i světě kolem nás

Pár hodin autem od Česka už měsíc zuří největší válka v Evropě od konce té nejmonstróznější v dějinách, druhé světové. Všímáte si ještě zpráv, že „boje na Ukrajině pokračují“? Zvykli jsme si rychle. A přitom jsme to pořád nepochopili. Přinášíme pokus o civilní ohlédnutí za uplynulým měsícem a tím, co jsme se dozvěděli o sobě i o světě.

Deset milionů se vyrobilo slavných aut Ford Mustang. Deset milionů (a něco) je obyvatel České republiky. Deset milionů lidí uteklo za měsíc z domovů před zabíjením rozpoutaným ruskou armádou na Ukrajině.

Ještě jednou: deset milionů. Najděte 115 známých, kteří vydrží 24 hodin v kuse dělat čárky na papír rychlostí jedné za sekundu. Tolik to je.

Březen dostal kdysi v latině jméno podle Marta, římského boha války. V roce 2022 se březen stal měsícem války velmi bezohledné, nevyprovokované a paranoiou vedené. Není to válka „středověkými metodami“, jak se mnohdy píše: jsou to metody 20. století a někdy i století současného (vzpomeňte si na Sýrii). Ale kdyby bůh Mars viděl, jak Rusko cílí na civilisty, vzal by kopí a z Putina by udělal jídlo pro psy.

Navíc: „Čím dál se to vleče a čím větší jsou hromady těl, tím víc začíná konflikt ospravedlňovat sám sebe: ‚bojujeme, protože jsme toho už tolik obětovali‘,“ povzdechl si vojenský publicista a expříslušník amerického námořnictva David B. Larter.

Zkusme ten měsíc války na Ukrajině popsat jinak než přes počty mrtvých, posuny fronty a zničené tanky. Zkusme si říct, co jsme se o sobě a o světě za tu dobu dozvěděli, aniž bychom nutně tahali jednotky po mapách, kterých jsou sociální sítě beztak plné.

1. Podpora Západu: velká, ale ne nekonečná

Západ se za Ukrajinou nebývale sjednotil – nakonec rychle a ve velké míře. Zásobuje ji zbraněmi a to je důležité. Je to ale stejný Západ, který ignoroval