Ukrajina vrací úder – její armádě se podařilo obklíčit ruské jednotky ve městech u Kyjeva. Metropole však hlásí další oběti. Při nočním ostřelování zemřeli nejméně čtyři lidé. Rusko ale pálí i do vlastních řad, třeba na rafinerii firmy Rosněfť v Lysyčansku.

Pointa N: Rusko pálí do civilních cílů i vlastních řad. Řeší obklíčení i omrzliny

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Dominika Píhová.

Jak Rusko ubližuje samo sobě (a všem)

Trvání války na Ukrajině už dávno nepočítáme po dnech. Končí první měsíc a zřejmě nebude poslední. Rusko určitě nepostupuje tak, jak by rádo ­– koneckonců to připustil i Putinův mluvčí Dmitrij Peskov s tím, že zatím nedosáhlo svých cílů. (U té příležitosti nezapomněl zmínit, že v případě existenční hrozby by země použila jaderné zbraně.)

Zato Ukrajina hlásí pár úspěchů v neštěstí, se kterým se miliony tamních obyvatel dnem i nocí potýkají: armádě se podařilo obklíčit ruské jednotky ve městech Buča, Irpiň a Hostomel poblíž Kyjeva. Povedlo se také odrazit nový útok na Charkov. Ruská armáda se navíc podle Pentagonu potýká s nedostatkem jídla, paliva, ale i s omrzlinami.

Kreml aktuálně řeší ještě jednu ztrátu – někdejší ministr financí a autor ruské privatizace v 90. letech Anatolij Čubajs rezignoval na funkci Putinova poradce pro klima a opustil zemi. Jde zatím o nejvýše postaveného představitele režimu, který z Ruska od začátku invaze odešel. Podle Peskova