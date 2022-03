Schopnost zvládat krize bude hrát u prezidenta zásadní roli. U Zemana to voličům chybělo, říká výzkumník

Agentura Ipsos začátkem března zjišťovala, jakého prezidenta vlastně lidé chtějí. Necelý rok před samotným hlasováním o nástupci Miloše Zemana to vypadá, že by do voleb mohly výrazně promluvit krize, kterými Evropa prochází. Výzkumník Michal Kormaňák v rozhovoru s Deníkem N popisuje, že právě tento faktor může rozhodnout. „Schopnost kandidátů zvládat krize bude hrát zřejmě zásadní roli,“ říká.

Na co se v rozhovoru ptáme?

Jak by podle většiny národa vypadal devět měsíců před volbami ideální prezident?

Budou mít současné světové krize (zdravotní i bezpečnostní) dopady na české prezidentské volby?

Může Petra Pavla limitovat v potenciální kampani předlistopadová minulost?

Chtějí lidé po Miloši Zemanovi na Hradě aktivnějšího prezidenta?

Jakého chtějí Češi prezidenta?

V našem šetření jsme neřešili jednotlivé kandidáty, sledovali jsme různé charakteristiky. Ptali jsme se na to, co potenciální voliče motivuje a co je naopak od podpory některého z kandidátů odrazuje. Češi obecně po prezidentovi chtějí, aby byl slušný a inteligentní člověk, který dokáže zemi reprezentovat navenek. Zároveň to ale má být někdo, kdo umí stmelovat společnost. Z jiných výzkumů víme, že lidem u politiků nevadí ani arogance, pokud je správně mířená na politickou konkurenci.

Hledáme tedy někoho, kdo to takzvaně natře těm druhým?

Přesně tak, funguje to u většiny voličů. Obecně ale musíme jednotlivé typologie brát s rezervou. Pokud je budeme chápat čistě akademicky, je sice fajn, když má kandidát třeba pět nejlepších typologií a dostane hlasy majority, tak to ovšem nefunguje. Do rozhodování vstupují obyčejné lidské sympatie nebo minulost kandidáta. Může se jevit ideálně, ale nakonec mu něco ublíží. V minulých volbách měl Jiří Drahoš podle dat velmi silné atributy inteligence nebo slušnosti, ale ještě v lednu 2018 ho zhruba polovina populace neznala. Čili s pouze dobře hodnocenými atributy si nevystačíte.

Jsou právě osobní sympatie ve finále rozhodující?

Máme určitý typ analýzy, které pracovně říkáme srdce versus rozum. Při rozhodování o volbě politické strany vidíme, že se lidé snaží alespoň částečně zaměřit na její program. Kampaně pochopitelně pracují s emocemi, ale i tak si lidé vybírají z nabídky řešení daní nebo zahraniční politiky. U personalizovaných voleb, ale i politických stran vůdcovského typu víc vyhrává srdce. Voliči na to jdou více pudově, zajímá je, jak na ně daný kandidát působí. Obě předchozí prezidentské volby byly velmi emočně napjaté momenty. Nyní bych očekával totéž a právě aspekt, jak mají voliči ke kandidátovi blízko, bude vítězit.

Výzkumníci z Ipsos sbírali data na reprezentativním vzorku populace 1. až 8. března, do šetření vstoupilo 1013 respondentů přes online panel Populace.cz.

Oproti klasickému šetření, které zkoumá podporu pro jednotlivé konkrétní kandidáty, sledoval výzkum na začátku března zhruba patnáctku vybraných typologií potenciální hlavy státu. Ptal se, jak lidé nahlížejí například na to, že je kandidát aktivní ve vnitřní i mezinárodní politice, na osobní bohatství, předlistopadové členství v KSČ nebo původ mimo území České republiky.

Z vašeho výzkumu plyne, že devět měsíců před volbami lidé zatím nevědí, jak se k některým charakteristikám postavit. Čím to je?

Pro spoustu z nich jsou volby jednoduše daleko. Většinová populace volbami nežije, část lidí nad nimi zatím vůbec nepřemýšlela a pro další zase některé charakteristiky nejsou rozhodující. Například třetině lidí je úplně jedno, jestli kandidát pochází z akademického prostředí, a danou osobnost budou posuzovat podle jiných charakteristik. Každý volič si vyzobává jen některé, pro něj důležité typologie, které se často mezi podporovateli stran liší.

Třeba u předlistopadového členství v KSČ se ale zřejmě budou postoje voličů tříbit s blížícími se volbami.

Ano, je to tak. Pro čtvrtinu populace je to až nepřekonatelný problém. Ve finále bych však věřil tomu, že