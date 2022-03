Zastavit ruského medvěda. Mluvili jsme s dánskými dobrovolníky, kteří odcházejí válčit na Ukrajinu

Je to měsíc, co Rusko znovu napadlo Ukrajinu. Její západní hranice jsou plné utečenců. Ukrajinci chtějí pryč z války a kromě vracejících se ukrajinských mužů je jen málo těch, kteří by chtěli do Ruskem okupovaných oblastí. Najdete mezi nimi ale i stovky Dánů a dalších Seveřanů, kteří se rozhodli bojovat za Ukrajinu. Deník N s několika z nich mluvil.