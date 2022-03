Poslední závod: A pak že v Česku nemáme hrdiny

Píše se rok 1959, když do chaty ROH na krkonošských hřebenech přichází nový topič. Emmerich Rath je postarší chlapík, který okouzluje svými lyžařskými kousky. V tuhých 50. letech je ale problematický jeho německý původ i pozvánka na olympiádu do Říma, kam má jet jako čestný host. V jeho vyprávění ožívá dávný, v té době skoro 50 let, dnes už více než sto let starý příběh lyžařských průkopníků v Krkonoších. A také legendární tragický příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty, vrcholící během (posledního) závodu na 50 kilometrů po krkonošských hřebenech.

Krátce po úspěchu Okupace na Českých lvech přichází do kin další snímek od více než čtyřicetiletého debutanta. Na rozdíl od autora Okupace Michala Nohejla ale režisér Posledního závodu není ve světě filmu neznámou postavou. Tomáš Hodan začínal před 16 lety jako