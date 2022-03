Stát musí jasně definovat, co považuje za dezinformaci. Jinak hrozí perzekuce i za zcela legitimní názory

Úhel pohledu: Někteří politici, státní orgány, občanská sdružení i jednotlivci vyzývají zejména nyní, v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině, k tvrdým zásahům proti všem, kdo šíří dezinformace. Jiní varují, že pod pojmem dezinformace se může skrýt leccos a zejména stát by měl být velmi opatrný při posuzování, co je právo na názor a co porušení zákona. Podle nich to není možné, aniž by bylo přesně stanoveno, co dezinformace vlastně přesně je. Nabízíme dva úhly pohledu sepsané odborníky, kteří se problematikou dezinformací zabývají.