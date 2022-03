Česko už jedná o alternativních dodávkách plynu. Vysvětlujeme, co by znamenalo embargo na ruská paliva

V Evropské unii sílí tlak na zavedení embarga na ropu a plyn z Ruska. Schváleno by mohlo být už ve čtvrtek. Ruskou ekonomiku by posílené sankce nejspíš rychleji položily a tím by mohla být zastavena válka na Ukrajině. I kdyby k uzavření kohoutů nedošlo nyní, EU už oznámila, že se ruských fosilních paliv hodlá zbavit co nejdříve. Některé státy už hledají alternativní dodavatele, kteří by měli nahradit ty ruské. Deník N analyzuje, v jaké situaci se Česko může ocitnout v případě dobrovolného odříznutí od ruské ropy a plynu.