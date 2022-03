Ves Nikoly Šuhaje zaplavily tisíce uprchlíků. Peníze docházejí, jídlo je na příděl, líčí starosta

Nejen příběh loupežníka Nikoly Šuhaje, ale také krásná příroda je důvodem, proč mnozí Ukrajinci léta jezdí na dovolenou do Koločavy, malé vesnice v Karpatech. Po vypuknutí války zde v relativním bezpečí nedaleko hranic našly azyl tisíce lidí. „Pomoc přišla hlavně z Česka,“ říká v rozhovoru starosta obce Vasyl Chudynec.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak se změnil život na ukrajinském venkově od začátku války?

Proč vesnice daleko od fronty musela žádat o humanitární pomoc?

Jak válka dopadá na hospodaření malých obcí?

Jak se válka projevuje v této části Ukrajiny?

Teď už jsme si na situaci všichni nějak zvykli. Ale první dva tři dny to byl nátlak na psychiku. Všichni seděli u telefonů a sledovali, jak se situace vyvíjí. Dnes Ivano-Frankivsk, co bude další? Byla to asi panika, kterou zažívali úplně všichni, také proto začali utíkat i lidé od nás.

Nicméně když k nám začali přijíždět obyvatelé z jiných částí Ukrajiny, místní to trochu uklidnilo. Protože pokud někdo přichází k nám, je jasné, že nás považují za bezpečnější místo.

Je podle vás Zakarpatí bezpečné místo?

Já si to nemyslím. Teď to sice vypadá, že je tady klid, ale včera