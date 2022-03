Mluvil s bývalými špiony, zaměstnanci prezidentské kanceláře i lidmi, kteří utváří světovou politiku. Z let takových rozhovorů sestavil britský odborník na Rusko Mark Galeotti před třemi lety knihu, ve které vyvracel zažité mýty o Vladimiru Putinovi. S Deníkem N mluvil o tom, jak se na ruského prezidenta dívá dnes, proč není snadné ho svrhnout z funkce i v čem je nebezpečí doby po Putinovi.

Galeotti: Aby Putina svrhli jeho vlastní lidé, muselo by být mnohem hůř

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč Putin až do invaze vyhrával a proč mu to nestačilo?

Co se na Putinovi za poslední měsíce změnilo?

Proč mu zatím palácový převrat nehrozí, ačkoli by si ho mnozí přáli?

Proč může být pro ruskou armádu právě duben problematický měsíc?

Jaký je Putinův finální cíl?

Proč se nejvíc obává toho, jaké bude Rusko po Putinovi?

O Vladimiru Putinovi jste napsal celou knihu. Co nového jste se o něm ale dozvěděl za poslední měsíc?

Myslím, že sledujeme, jak se objevuje nový Putin, který se pravděpodobně utvářel několik posledních let. Objevila se u něj větší ochota podstupovat riziko. Někteří říkají, že je nemocný, další, že prostě stárne. Jiní, že za to může covid a izolace. Jistým způsobem se to ale stane všem autoritářským vládcům, kteří zůstanou u moci příliš dlouho. Čím dál víc se proměňují v karikaturu sebe sama.

Co mě ale opravdu zarazilo, byla jeho nedávná televizní vystoupení. Místo chladné, kompetentní hlavy země, což je způsob, jakým se snaží prezentovat, jsme viděli muže, který byl mnohem emotivnější a měl nad sebou mnohem menší kontrolu. Jsou to drobné věci jako třes v jeho rukou, zaváhání oproti obvyklé sebejistotě.

Zmínil jste, že Putin nyní podstupuje rizika. Ve své tři roky staré knize píšete, že Putin se riziku běžně vyhýbá. Musel jste v posledních měsících některé ze svých předchozích úsudků o něm upravit?

Jakákoliv kniha reprezentuje daný výsek času. Knihu jsem napsal tři roky nazpátek a myslím, že je stále platná. Samozřejmě, kdybych ji psal dnes, byla by jiná. Nezpochybňoval bych svůj úsudek o tom, jaký byl tři roky nazpátek, ale kladl bych si otázku, jak se změnil.

V případě Ukrajiny obrovsky zariskoval. Můžeme ovšem spekulovat, do jaké míry to považoval za risk, jelikož si zjevně myslel, že Ukrajina padne po prvním úderu. Přesto však musel vědět, že o risk jde. Což jen znovu potvrzuje, že teď sledujeme další stupeň Putina.

Jedna z teorií říká, že Putin dostával špatné informace. Je možné, že mu jeho spolupracovníci říkali, v jak skvělém stavu je ruská armáda a jak špatně je na tom Ukrajina, ale nevěřili, že ta tvrzení použije zrovna takhle?

Je to možné. Už léta víme, že jiné pohledy stále více netoleruje. Nechce, aby mu lidé říkali, že se mýlí, chce slyšet, že má pravdu. Z mých vlastních rozhovorů ve zpravodajské komunitě vím, že