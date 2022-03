Nových exekucí bylo loni víc, než se dosud vědělo. Exekutoři odmítají vliv covidu, s daty ale otálejí

V loňském roce v Česku přibylo víc nových exekucí, než se dříve uvádělo. Vyplývá to z čísel, která Deníku N poskytla Exekutorská komora a jež také doplnila do svých veřejně dostupných statistik. Podle expertů na dluhovou problematiku se tak může začínat projevovat období covidu a lockdownů. Exekutoři to dosud popírali. Kvůli nepravidelnému zveřejňování čísel čelí komora kritice.