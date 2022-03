Západ si tentokrát zradu nemůže dovolit a moc dobře to ví

Invaze na Ukrajinu vstoupila do čtvrtého týdne a v Kyjevě se schyluje ke krvavému rozuzlení. I jaderná válka se dostala do říše možného. Abychom se zorientovali a vymysleli, co máme dělat, musíme pochopit, jak jsme se sem vlastně dostali. Jak s oblibou říkával Isaiah Berlin, potřebujeme vidět vzor na koberci.

Tato válka nezačala v roce 2022. Začala v roce 2007 projevem ruského prezidenta Vladimira Putina na Mnichovské bezpečnostní konferenci, v němž odmítl akceptovat evropské uspořádání po roce 1989. Následovala jeho invaze do Gruzie v roce 2008 a okupace Krymu a Donbasu v roce 2014. Tehdy jsme v tom vzor neviděli. Teď už ho ale vidět musíme.

Abychom pochopili, proč se dnes útočí na Kyjev, musíme se vrátit do Budapešti v roce 1956, kdy sovětské tanky rozdrtily maďarské povstání. V roce 1968 pak skončilo další hnutí za národní svobodu, když sovětské tanky vtrhly do Prahy. Poté přišla Varšava v roce 1981, kdy bylo na Poláky, kteří jako první národ ve východní Evropě založili svobodné odbory, uvaleno stanné právo. Tanky byly polské, ale rozkaz k jejich nasazení přišel z Moskvy.

Tento příběh čtyř východoevropských hlavních měst, která byla za posledních 70 let napadena Ruskem, vyvrací tvrzení, že za tuto krizi může rozšiřování NATO na východ. Po této historické lekci Východoevropané pochopili, že