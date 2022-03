Pět koní paní Julie (zápisky tichého zoufalství z válkou zničené Irpině)

Na Julii a jejích pět koní jsem narazila při hledání možnosti, jak dostat do bezpečí ohrožené koně na Ukrajině a jak pomoci těm, kdo odjet nemohou. Koňaři jsou družná čeládka, ve všech zemích světa. I na Ukrajině samozřejmě existují stránky sdružující milovníky koní, obvykle zaplněné hrdou prezentací koňských osobností, videozáběry z vyjížděk, plány na treková putování či informacemi o soutěžích.

Při pátrání po koňských osudech a podmínkách zvířat v zónách bojů jsem potkala paní Julii. Pár dní před ruskou invazí sdílela na svém profilu video z vyjížďky na koních. Šťastný smích, zapadající slunce, kouzlo krajiny na konci zimy. Pět koní, pět jezdců, plány na jaro. Bylo 20. února roku 2022.

Paní Julie mi píše, v reakci na mou prosbu o rekonstrukci událostí po 24. únoru: Описать точно в хронологическом порядке вряд ли возможно. Так как все люди, кто переживал военные действия, отмечают одну общую особенность – мы не следили за временем, мы не знали какое число, какой день недели и часто не знали текущее время. (Je stěží možné popsat je přesně v chronologickém pořadí. Jako všichni lidé, kteří zažili válku, máme jedno společné – nesledovali jsme čas, nevěděli jsme, který je den, který je den v týdnu a často jsme neznali ani aktuální čas.)

Pak se nadlouho odmlčela a já o ni začala mít strach. Ale Julie napsala, napsala odpověď na mé otázky a je to pro mě všechno tak strašné a blízké, jako by to byla moje duše a můj kůň.

Předávám ti slovo, Julie, blízký člověče.

…………………………………………………………………………………………………………

Celý život jsem snila o tom, že se vrátím ke koním. Vrátit se, protože válka mi ten sen už jednou vzala.