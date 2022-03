Neskutečná Anna zosobňuje americký sen pro 21. století: sex, lži a internet

„Celý tento příběh je úplná pravda. Až na to, co je v něm od začátku do konce vymyšlené.“ Úvodní věty, které se na začátku každého dílu hravě propisují na stěny newyorských věžáků nebo v pozměněné podobě „celý tento příběh je pravdivý, až na to, co jsou naprostý kecy“ křičí ze stránek bulváru na novinových stáncích, přiléhavě vystihují podstatu nového netflixového hitu, seriálu Neskutečná Anna (Inventing Anna).

V devíti epizodách vypráví skutečný příběh Anny Delveyové, fiktivní německé dědičky, která se svým plánem na otevření newyorského uměleckého centra vymámila z předních newyorských finančních institucí miliony. Anna Delveyová byla podivuhodnou vedlejší identitou ruské rodačky Anny Sorokinové, která svůj sen o životě v lepší společnosti naplňovala bez finančních prostředků, zato s velkou dávkou kreativity. Peníze si půjčovala od známých, půjčky vysvětlovala zablokovanými či ztracenými kreditkami a nakonec dokázala získat i zmíněné úvěry od předních finančníků. O další obrala své kamarádky a další známé, ale i luxusní hotely, v nichž se ubytovávala.

Žila si na vysoké noze, dokud nepřišel pád. A právě v té chvíli