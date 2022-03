Odpůrce korespondenční volby podpořil i Zeman. „Připravujeme se na obstrukční noci,“ říká Rakušan

Prezident Miloš Zeman se na pondělním semináři v Poslanecké sněmovně vyslovil proti korespondenční volbě. Podle jeho slov by lidé o „svátku demokracie“ měli „opustit pohodlné křeslo“ a do volební místnosti dojít. Vláda chce návrh, který by usnadnil hlasování pro Čechy žijící v zahraničí, projednávat už na jaře. „Musíme se připravit na obstrukční noci,“ řekl Deníku N ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).