Vadí bývalý komunista? A narození mimo Česko? Průzkum pro Deník N ukázal, koho chtějí Češi ze prezidenta

Již za necelý rok bude mít Česko nového prezidenta. Miloš Zeman v březnu 2023 v roli hlavy státu definitivně skončí, svého nejvyššího ústavního činitele si miliony lidí zvolí zhruba o dva měsíce dříve. Pod vlivem doznívající pandemie covidu-19 i války na Ukrajině se prozatím předvolební kampaň rozbíhá spíše pozvolně.

Do prezidentského souboje se už sice přihlásili první uchazeči, hlavní favorité však prozatím finální verdikt neřekli. Z dostupných veřejných výzkumů se jeví, že aktuálně by se do čela pelotonu prezidentských kandidátů mohli řadit především předseda hnutí ANO Andrej Babiš a generál Petr Pavel.

Data agentury Ipsos, která má Deník N exkluzivně k dispozici, ukazují, jak se voliči na začátku března dívali na některé osobnostní charakteristiky potenciálních kandidátů, které mohou