Zatočit s korupcí Fideszu, nebo zajistit mír a levné energie? Dva Maďaři pro a proti Orbánovi

Je jim oběma kolem 40 let, pocházejí z Budapešti a mají zkušenost se životem v zahraničí. Oba absolvovali vysokou školu, mají dobře placenou práci a dají se zařadit k maďarské vyšší střední třídě. Jeden z nich bude ve volbách 3. dubna volit opozici složenou ze šesti různorodých stran, zatímco druhý odevzdá svůj hlas konzervativní vládní koalici Fideszu premiéra Orbána a KNDP. Spolupracovník Deníku N v Maďarsku se zeptal obou na důvody jejich volby, na to, jak se na výsledku voleb mohou podepsat ruská invaze a pandemie, a co pro ně znamená referendum o ochraně dětí, pedofilii a homosexualitě.