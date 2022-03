Patriot je na Slovensku, může ho ochránit i před moderními ruskými raketami

Na Slovensko v rámci posilování obrany východního křídla NATO před Ruskem dorazil z Německa a Nizozemska protiraketový systém Patriot. Podle ministra Nadě bude zatím umístěn na letecké základně vzdušných sil Sliač. Slovensko mezitím dál jedná o tom, zda by mu spojenci systém darovali natrvalo. V takovém případě by mohlo Ukrajině předat ruský systém S-300 z bývalé československé výzbroje. Jednání jsou ale podle informací Denníku N složitá. Důvodem je hlavně to, že velmi účinný Patriot je také velmi drahý.