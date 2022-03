Magor tu není, Oáza také ne, ale Magorova Oáza obojí zpřítomňuje

V loňském roce jsme si připomněli, že je to již deset let, co tu není Ivan M. Jirous. Aktivista, básník, politický vězeň. Klíčová postava českého undergroundu, která by v jiném režimu možná psala dál do odborných časopisů a byla by známá jen lidem z umělecké obce. Dříve knižně nesebrané Jirousovy texty vyšly ve svazku Magorova Oáza a doplňují tak dříve vydaný Magorův zápisník.