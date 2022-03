Svědectví Spartaka a Nataši z obklíčeného Mariupolu. Naučili zašívat rány každého, kdo snesl pohled na krev

„Nikdo nestačí mrtvé sbírat z ulic. Leží den, dva, někdy i týden tam, kde zemřeli. Není nikdo, kdo by je sbíral, a hlavně nikdo, kdo by je pochovával. Můj bratranec je členem pohřební jednotky. Nejdřív se snažili mrtvoly shromažďovat na jedno místo, pak vyhloubili velkou jámu a všechny je tam zahrabali. Není jiná možnost,“ říká Spartak Stěpnov tónem, jako by mluvil o drobných potížích v zásobování.

„Všechny hřbitovy se ocitly na frontové linii.“

„Musela jsem často v množství těl najít přeživší, vytáhnout je a zjistit, zda mají šanci. Pokud to nebylo beznadějné, ošetřila jsem jim rány tím, co jsem měla. Jsem zoufalá, že jsem musela z města odjet a nechat tam ty lidi napospas. Ale už jsem se k nim nedokázala dostat,“ říká Natálie, zdravotní sestra a Spartakova manželka.

„Poslední den jsem se musela už jen plazit po ulici, a tak jsem se skoro nikam nedostala.“

Ve čtvrtek se Spartak a Nataša rozhodli: opustí obležený Mariupol. „Já to opravdu neplánoval,“ říká, jako kdyby se omlouval, že nezůstal na pozici. „Jenže pak Mariupol úplně obklíčili. Na okrajích už se bojovalo v ulicích, muž proti tanku. A nejhorší bylo, že asi před deseti dny se Rusové zcela přestali ostýchat.“

Tou ztrátou ostychu má Spartak Stěpnov na mysli, že bomby a rakety si přestaly definitivně vybírat alespoň zdánlivě vojenské a strategické objekty a začaly dopadat na sídliště, nemocnice, porodnici i divadlo. Ve městě nezůstala vcelku jediná z původních šedesáti škol.

„Nevím, proč to dělají,“ diví se Spartak. „Bydlel jsem vedle jedné ze škol a na tu shodili leteckou bombu jako na první. Vím na sto procent, že uvnitř