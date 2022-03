Publicista Koller ve vysílání Českého rozhlasu šířil proruskou propagandu. Stanice se omluvila

Koller: „Ukrajinci využili situace a hromadně mizí do Evropy, nikoli jako uprchlíci, ale jako ekonomičtí migranti, kteří se už nikdy nechtějí vrátit.“

Moderátorka: „Ale tyhle informace se na našich hranicích nepotvrzují, vždyť k nám přicházejí ženy a děti, to je i vidět.

Koller: „Podívejte se na Slovensko, kdo tam přichází, jsou to celé rodiny. Jsou to z velké části chlapi, dokonce tam přicházejí i různí černoši a Arabové, které tam vozí Turci.“

Moderátorka: „Tak tohle se zatím opravdu nepotvrdilo.“

V tomto duchu se nesl rozhovor, který v pátek odpoledne živě odvysílal Český rozhlas. Publicista Koller v něm tvrdil nepravdy a hlásal prokremelskou propagandu. Upozornili na to novináři na sociálních sítích. Český rozhlas se záhy omluvil.

„Vojenský analytik Martin Koller v posledním publicistickém pořadu Hlavní zprávy – rozhovory, komentáře prezentoval své názory na válku na Ukrajině, které však nebyly podložené fakty. Jeho účast ve vysílání považujeme za důsledek naší nedostatečné přípravy. V kontextu mnohadenního vysílání o válce jde naštěstí o ojedinělý moment. Posluchačům se omlouváme,“ napsal rozhlas na svých sociálních sítích.

Šlo o speciální vysílání Radiožurnálu a ČRoPlus. Šéfredaktor Plusu Petr Šabata