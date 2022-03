„Konečně jsme se vyspaly.“ Před válkou našly matky s dětmi bezpečí v penzionech, budoucnost je tu však nečeká

„Dnes jsme si poprvé oddechly. Nemusíme nic řešit, pijeme čaj, můžeme si uvařit kávu, děti si hrají. Poprvé jsme v klidu,“ říká venku u stolku s výhledem do zahrady mladá Ukrajinka Maryana. Popíjí kávu, pokuřuje cigaretu a občas odběhne zkontrolovat plotnu, kde se jí zrovna vaří boršč.

Stejně jako mnoho dalších utekla před válkou a společně se sestrou Tanyou a kamarádkou Anyou skončily v obci Štítary na Znojemsku. Ze země odešla nejprve do Moldavska a přes Rumunsko se dostala dál až do Česka. Donedávna byla ještě v uprchlickém centru v Brně, a ačkoli i tam jí místní pomáhali, bydlení v soukromí je podle ní o něčem jiném.

„Dali nám vodu, jídlo. Vše, co jsme potřebovali. Pořád je tam ale hluk, pořád je tam světlo. S tímto se to nedá srovnávat,“ říká Maryana úlevně. Bylo to prý také poprvé od útěku z Ukrajiny, kdy v noci nebrečela. Poprvé měla pocit, že ví, co bude zítra. A také si pořádně odpočinula. „Jste prostě celou dobu ve stresu,“ vysvětluje.

Penzion, ve kterém je nyní celá její širší rodina, využívají v létě turisté, teď tu všechna místa obsadily ukrajinské rodiny. Převážně ženy a děti nacházejí v jednotlivých apartmánech první noc v klidu a bezpečí.

Městys Vranov nad Dyjí, který leží asi dvacet kilometrů od Znojma, měl ve svém katastru ke čtvrtku registrováno 251 uprchlíků, což je zhruba 40 procent všech obyvatel obce. Na první pohled jde o vysoké číslo, po rozpočítání na okolní obce a města už tak ohromné není. Katastrální území totiž zahrnuje i pláž u vranovské přehrady a právě tam se nachází velká část ukrajinských uprchlíků.

Důstojné bydlení ženám s dětmi nabídla Vladislava Zýková, s manželem si penzion pořídili loni. Když se letos ozvalo krajské centrum pomoci, že shání ubytování pro uprchlíky, aby nemuseli končit v tělocvičnách a velkých halách, neváhali.

„Přišla jsem k tomu jak slepá k houslím. Ale vím, že ty prostory teď nepotřebuji a můžeme někomu pomoci. Vždyť to, co čtu ve zprávách, je hrozné,“ říká. Jako ubytování pro uprchlíky bude penzion