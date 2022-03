Putin se ukázal jako zákeřný tyran a pomýlený hlupák. Jaký druh míru si teď může dovolit?

Jestli je pro rusko-ukrajinskou válku něco typické, pak je to ruská neschopnost dosáhnout klíčových vojenských cílů kombinovaná s bezohledností, co se týče ztrát na životech ukrajinského obyvatelstva a zkázy jeho majetku. Některé útoky, jako ten na výcvikovou základnu u Lvova o víkendu, sice mají patrný strategický cíl, většina z nich je však nevybíravá a kromě pomstychtivosti je jejich účel spíš nejasný. Ruským jednotkám zjevně neusnadnily ovládnout města.

Sir Lawrence Freedman je emeritní profesor válečných studií na londýnské King’s College. V letech 1982–2014 byl profesorem válečných studií a v letech 2003–2013 zástupcem děkana. Píše o mezinárodních dějinách, strategické teorii a problematice jaderných zbraní a vyjadřuje se i k aktuálním bezpečnostním otázkám. Mezi jeho poslední knihy patří Strategy: A History (2013), The Future of War: A History (2017), Ukraine and the Art of Strategy (2019) a spolu s Jeffem Michaelsem napsal knihu The Evolution of Nuclear Strategy (2019), která se dočkala již čtyř vydání. V současné době pracuje na knize o politice velení.