Pointa N: Válka se blíží na západ, Putin zmizel po třech minutách, Terminátor promluvil k Rusům

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Markéta Boubínová.

Pokus zastrašit Západ?

Ruské rakety dopadly jen šest kilometrů od centra Lvova, byly vidět čtyři výbuchy. Západoukrajinské město bylo přitom dosud vnímáno jako relativně bezpečné útočiště pro statisíce lidí prchajících před válkou z východu země. Zároveň je zásadním bodem klíčové humanitární zásobovací trasy. Co všechno může tento útok znamenat?

Teoreticky neměl zásah žádné hrozivé konsekvence, nikdo neutrpěl zranění. Rusové zasáhli odstavený závod na opravy letadel. Nedaleko odtud je ovšem i mezinárodní letiště.

„Rusové jdou po infrastruktuře, která drží ukrajinská letadla ve vzduchu,“ řekl BBC Michael Clarke, bývalý ředitel think tanku Royal United Services Institute s tím, že i odstavený závod by mohl v budoucnu pomoci udržet v provozu zmenšující se počet starších ukrajinských letounů. Horší ovšem podle něj je to, že vzhledem k blízkosti zařízení k polským hranicím (cca 80 kilometrů) lze útok vnímat i jako „pokus zastrašit Západ, aby Ukrajincům nepomáhal tak jako dosud“.

Už minulou neděli zemřelo při ruském útoku na vojenskou základnu nedaleko polských hranic nejméně 35 lidí. Ruské cíle jsou evidentně pomalu stále víc