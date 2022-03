Nas mnogo? Už ne. Jak se stalo, že Putinovi na bojišti chybí to nejdůležitější

Uveďme hned úvodem, že by bylo předčasné porcovat ruského medvěda, zatímco ještě běhá po ukrajinském lese. Ruská armáda nepostrádá sílu ničit a zabíjet.

Války navíc nerozhoduje jen živá síla, a to ani v případě Ruska. Ale v současné ruské agresi proti Ukrajině se čím dál více projevuje, že Moskvě jednoduše na bojišti chybí dobrá pěchota. Začíná se to skloňovat prakticky každý den, ale proč? Papírově by přece 145milionové Rusko mělo mít proti 41milionové Ukrajině jasnou výhodu.

Navíc s propastným rozdílem absolutních výdajů na ozbrojené síly.

Porovnání absolutních výdajů svým způsobem klame například proto, že Rusko financuje i drahé zbraně, které na Ukrajině nasadilo jen omezeně (loďstvo), vůbec (ponorky), nebo všichni doufají, že je nenasadí (jaderný arzenál). Modrá křivka z grafu jde zčásti na vrub právě těmto zbraním.

Přes všechnu drahou techniku je ale živá síla nepostradatelná. Při dobývání území se bez ní neobejdete. Bojuje ve městech. Hlídá „boky“ rozmístěných formací. Kromě boje zařizuje dopravu jídla, léků, paliva či munice.

Politický geograf Jan Kofroň upozorňuje, že Rusko má obecně pozemních sil dostatek, většinu ale u mechanizovaných, tankových či dělostřeleckých útvarů. A schází mu právě potřebná síla v klasické či lehké pěchotě. Je to podle něj způsobené doktrínou a strukturou ruské armády.

„Je tu Rosgvardija (ruská Národní garda, pozn. red.), která má ale výcvik spíš policejní než armádní, a leckdy je to výcvik pochybné kvality. V západních armádách mívají roli lehké pěchoty výsadkáři, v Rusku jsou ale pojatí jinak, mají i těžší, obrněnou techniku. Struktura ruské armády je taková, že lehkou pěchotu nemají kde nabrat,“ řekl Deníku N Kofroň, který působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Právě klasická či lehká pěchota je podle něj potřeba k dobývání měst, jinak útočníkovi hrozí vysoké materiální i lidské ztráty. „Proto si nemyslím, že se Rusko pokusí dobýt Kyjev nebo Charkov. ‚Vzít‘ milionové město je těžká práce. Můžete ho vybombardovat, to ale neznamená, že ovládáte území, někdy tím můžete pro obránce vytvořit i lepší podmínky – viz Monte Cassino za druhé světové války. Rusové budou mít dost práce se zabráním Mariupolu,“ míní Kofroň.

Rusko podle něj může udělat to, že se nepožene do dalších útoků, ale bude držet dobytá území, ostřelovat města z dálky a tím vyvíjet tlak na prezidenta Zelenského. Už jen vršením předpokládané sumy potřebné na poválečnou obnovu Ukrajiny.

Mladých Rusů je málo a do armády nechtějí

Ruský analytik Kamil Galejev v dlouhém twitterovém vlákně upozorňuje na jinou, obecnější nesnáz současného Ruska – demografii, která ovlivňuje i nábory do armády.

Galejev poznamenává, že riziko vypuknutí válek či revolucí bývá přisuzováno regionům s rychle rostoucí