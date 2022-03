Vondra: V emoci bych Putina nejradši uškrtil. Ale rozum varuje, že na tom není na Západě shoda

„Musíme posílit naše domácí ozbrojené síly, vyčlenit na ně finance. Musíme vyzbrojit těžkou brigádu, modernizovat vzdušné síly i protivzdušnou obranu. Není čas zápasit s výběrovými řízeními, která jeden rok vyhlásíme a druhý zrušíme. Dělejme přímé nákupy na úrovni vláda–vláda. Budou to dělat všichni, a kdo se nerozhodne včas, zůstane na konci fronty,“ radí bývalý ministr.

Na co se v rozhovoru také ptáme?

Proč je podle Vondry Západ slabý jako čaj.

Jestli má Západ sílu skutečně přitlačit Rusko až ke zdi.

Jak by se k zapojení NATO do války dnes stavěl Václav Havel.

Zda se cesta Petra Fialy a dalších východoevropských premiérů nedotkla západních vůdců.

Proč se Vondra nikdy nechtěl setkat s Vladimirem Putinem a proč o něm mluví jako o výtržníkovi.

Stále častěji slýchám větu, že Kreml rozumí jen síle. Vystihuje to celou situaci?

Je to zjednodušení. Ale pro Rusko to platilo vždy, jen jsme to zapomněli. Opíjeli jsme se iluzí, že tu bude Rusko, jaké chceme, a přehlíželi, jaké Rusko skutečně je. Rusové nejsou hloupí, ale hodnotově je jejich ortodoxní kultura jinde. Svoboda a život pro ně nemají takovou cenu. Teď se to projevilo naplno.

Brutálním útokem na Ukrajinu pošlapal Kreml všechna psaná i nepsaná pravidla, která tu fungovala od konce studené války. Ve svém projevu v předvečer války Putin doslova řekl, že Ukrajina jako stát i politický národ nemají právo na existenci. Svět univerzálně sdílených hodnot a principů, který jsme znali a ctili, je fuč. Rusko mu řeklo ne.

Co zbylo?

Posunuli jsme se do světa mocenské reálpolitiky. Rusko řeklo: „Chceme multipolární svět. Ne multilaterální, kde funguje globální spolupráce v mezinárodních organizacích jako OSN. Ne, my chceme ve světě větší moc.“ Teď Rusko odešlo z Rady Evropy. Samo a dřív, než jsme ho stačili vyhodit. Co by v ní taky dělalo, když