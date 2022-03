Oběť sexuálního násilí v rodině: Otčím mě od mých osmi let zneužíval, byl to zažitý domácí rituál

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč se jako malý Jakub Jašek nesvěřil své matce?

Jak ho trauma z dětství ovlivnilo v dospělosti?

Jakým způsobem teď pomáhá obětem sexuálního zneužívání?

Co vzkazuje sexuálním agresorům?

Jak začal váš příběh?

Můj příběh začal tím, že si máma po smrti mého otce našla nového přítele, mého otčíma, který se k nám nastěhoval. Předtím jsem byl po úrazu páteře, protože jsem spadl z prolézačky.

Kolik vám bylo, když se k vám otčím nastěhoval?

Něco mezi čtyřmi a pěti lety. Od té doby jsme žili v jedné domácnosti. Otčím byl homosexuál, který to samozřejmě…

Před matkou tajil?

Před matkou to ani úplně netajil. Ona dodnes tvrdí, že to nevěděla, ale normálně si domů vodil různé strejdy a kamarády, takže kdyby to chtěla vědět, měla to před očima. Ale prostě nechtěla. To je asi začátek mého příběhu. Kvůli tomu, že to otec veřejně nepřiznal, v něm byla nějaká agresivita, frustrace z toho, že neměl naplněný život. To útočníci takhle někdy mají. Mají vlastní problémy a neukotvený citový život, což svádí k násilí.

Odborníci říkají, že většina znásilnění se neděje kvůli sexuálnímu vzrušení, ale z touhy po moci.

Ano. Tohle byl podobný příklad. Časem, když už úplně přijal úlohu otce v rodině, se do toho přidalo nějaké domácí násilí. Jak na mámě, tak na mně. A někdy kolem mého osmého roku to tedy došlo až k tomu, že mezi námi začaly nějaké tělesné kontakty. Začal na mě ráno po probuzení sahat. A eskalovalo to dál. Trvalo to do mých