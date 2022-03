„Lidé předpokládali, že u sebe budou mít běžence 14 dní, maximálně měsíc.“ Co trápí hejtmany při zvládání uprchlické krize?

Praha

Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům, které je společné pro hlavní město a střední Čechy, ke středě odbavilo celkem již skoro 42 tisíc lidí. To je výrazně více než v jiných krajích.

„Největším problémem je skutečně dostupnost ubytování, protože v Praze dostupné není. My se snažíme dohodnout s kraji, kam převezeme lidi, kteří ubytování potřebují,“ sdělil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Upozornil na to, že v hlavním městě už je možné běžence umisťovat pouze do tělocvičen, jejichž kapacita je ale také omezená. Do těchto prostor je navíc třeba dát lehátka, spací pytle a další potřebné věci. Na financování zmíněného vybavení by podle Hřiba