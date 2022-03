Covid je v Evropě opět na výrazném vzestupu. Vývoj má podle lékařů tři důvody

Jsou to teprve tři dny, co čeští občané odložili respirátory ve většině vnitřních prostor a z původních restrikcí tak už nezbyly skoro žádné. Po počátečním optimismu, že už je epidemie covidu-19 alespoň do letních prázdnin zažehnaná, přicházejí z Evropy zprávy o rychlém nárůstu množství nově nakažených.

Například v Británii se za poslední dva týdny počty infikovaných zdvojnásobily, v těchto dnech přibývá už téměř 100 tisíc nakažených denně. Zhruba o tisícovku se zvedají i hospitalizace pacientů s covidem, počty vážných případů ale v Británii zatím nerostou.

Za vzestupem stojí podle tamních lékařů tři hlavní důvody. Zaprvé se v Evropě začala šířit nová podvarianta omikronu